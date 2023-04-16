James Harden (23 PTS, 13 AST, 7 3PM) was sensational as the 76ers opened their #NBAPlayoffs presented by Google Pixel with a Game 1 win!



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期待已久的NBA季後賽16日凌晨正式開打，率先登場的東區第3種子七六人與東區第6種子籃網之戰，靠著全隊轟進創季後賽隊史紀錄21顆三分球，其中哈登包辦7顆，七六人最後以121比101輕鬆擊潰籃網，搶下7戰4勝制首輪系列戰的第1勝，雙方G2於18日續在費城開打。

貢獻23分、13助攻的哈登賽後帶著笑容表示，「我今天無法完成上籃，但那是我最不需要擔心的事情，現在我的腳、我的身體都感覺很有力量，也很強壯。」看來他已經揮別去年季後賽低迷，也開始真正融入七六人團隊之中，連恩比德都讚嘆，「哈登三分球太神了！」

其實恩比德今天表現也不遑多讓，全場投15中7，11罰全進，攻下全隊最高26分，籃網防守根本拿他毫無對策，也讓籃網總教練凡恩賽後只能無奈表示，「我只希望，下一場的裁判可以盡量多吹恩比德走步或是禁區3秒違例。」托必亞斯哈里斯也替七六人攻下21分。

已無大牌球星坐鎮的籃網，整場比賽幾乎都處挨打局面，表現最好的是布瑞吉斯30分，「可以投進球的感覺很棒，但我寧願投不進卻贏球，這種感覺才是我想要的。」卡麥隆強生也拿18分，丁維迪14分、7助攻。