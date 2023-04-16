台灣潛在的B肝帶原者高達190萬人，大部分均為終身帶原，也就是須定期追蹤治療，醫師表示，許多B肝帶原者若是早睡不熬夜，病毒竟然可以自然消失，但一名年輕媽媽因寒假期間，獨自帶兩個小孩，每天日夜顛倒，最後發生急性肝炎住院。

根據衛福部疾管署的資訊，B型帶原者發生急性肝炎症狀包括厭食、隱約的腹部不適、噁心嘔吐等，有時會有關節痛、出疹、黃疸或輕微發燒，嚴重時會引發致命的猛爆性肝炎。。

基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘在其臉書表示，台灣潛在的B肝帶原者可能高達190萬人，其中大部分都是終身帶原，必須定期追蹤治療，大多數帶原者病毒量會隨著年齡增長越來越少，統計發現每年約有1%的帶原者會自癒。

他表示，他的數十位病患在長期追蹤數年後，B肝不藥而癒，共同的養生秘訣為「早睡不熬夜」，這些愛肝者自年輕起就維持正常作息，每天在晚上10點前就寢，充足睡眠有助增強免疫力對抗病毒，「若B肝患者病毒量上升，我會提醒患者是否太晚睡。」

他分享一病例，一位年輕媽媽在寒假期間，因丈夫出差，她獨自帶兩個小孩，每天日夜顛倒、作息大亂，最後急性肝炎住院，所幸藥物治療穩定病情。

錢政弘表示，肝炎病毒能否清除取決於個人免疫力，與飲食、作息、運動都有關，所以想讓肝炎自癒仍要靠自己努力，吃營養、早點睡、多運動。