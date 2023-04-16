台灣好手張育成本季首安出爐，而且是一支全壘打。紅襪16日在主場迎戰天使，張育成擔任第九棒先發游擊手，4局下轟出左外野兩分全壘打，8局下又在滿壘時敲出安打，一口氣掃回兩分，4打數繳出雙安、4打點。紅襪終場以9比7戰勝天使。

天使首局上就有厄薛拉（Gio Urshela）轟出石破天驚的滿貫炮，紅襪狄弗斯（Rafael Devers）首局下立即回敬了兩分炮。雙方攻勢猛烈，張育成第2局就獲得首個打席，敲成小飛球出局。3局下紅襪狄弗斯內滾送回1分，4局下康納王（Connor Wong）擊出強勁的中外野二壘打，這時再度輪到張育成打擊。

此戰是天使左投安德森（Tyler Anderson）先發，所以紅襪才把右打者張育成安排上陣，張育成不負總教練期望，讓過第一顆壞球之後，對準第二顆進壘的四縫線全力出棒，直接打上左外野圍牆「綠色怪物」，宣告台灣「國防部長」本季首安兼首轟出爐！

5局上，卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平、安森尼阮棟（Anthony Rendon）連續安打取分，後面厄薛拉擊出左半邊飛球，游擊手張育成追到外野卻漏接，天使追平比分，並於6局上藉著大谷翔平安打取得超前分。落後的紅襪則在8局下等來好運，天使捕手蔡斯（Matt Thaiss）居然兩度干擾打擊，結果被紅襪進佔滿壘，這時又輪到張育成。

天使已經換了右投泰普拉（Ryan Tepera），在這緊要時刻紅襪選擇相信張育成，他抓住進壘的沉球打穿了左外野防區，兩分打點的安打，紅襪8比7再度超前！此戰的張育成拿出經典賽小組MVP的水準，單場兩次建功都是打下超前分，打擊率升至1成。該日是大聯盟紀念黑人球員的羅賓森日，全體都穿上42號球衣，成為張育成幸運號碼。天使卓奧特3安猛打賞，大谷翔平2安1打點，厄薛拉2安5打點。