Big performances from Jaylen Brown (29 PTS, 12 REB), Jayson Tatum (25 PTS, 11 REB), and Derrick White (24 PTS, 7 AST, 4/7 3PM) propelled the @celtics to a Game 1 victory!



📺Game 2 of BOS/ATL, Tuesday, 7pm/et, NBA TV pic.twitter.com/qOp6DHZPHK — NBA (@NBA) April 15, 2023

「綠衫軍」塞爾提克今年首場季後賽在上半場就幾乎提前定調！塞爾提克16日靠著傑倫布朗29分、12籃板，塔圖也有25分、11籃板，懷特24分，光在上半場就以74比44大幅領先，終場112比99射落老鷹，輕鬆搶下季後賽首輪系列戰第1場勝利。

「我手上的傷口在比賽中裂開了，不過我沒問題，我想這沒有什麼大礙，我明天再檢查一下就可以，」全場投23中12的傑倫布朗表示，「手上綁的軟墊，讓我觸球感覺變得不太一樣，這也是我今天發生6次失誤的原因之一，看來我還需要有所調整。」

塞爾提克嚴密的三分外圍防守，讓老鷹前10次三分出手都落空，全場三分球也僅投29中5，更一度領先到32分之多，儘管老鷹下半場展開反撲，打到末節開始沒多久，曾把比數追成84比96，可是塞爾提克馬上再次拉開差距到20分，也讓勝負提前沒有懸念。

老鷹以穆雷24分、8籃板與6助攻表現最佳，崔楊雖有16分，全場投18中5，含三分球投6中0的手感卻很冰冷，也讓老鷹開賽沒多久就被塞爾提克拉開領先差距，卡培拉與柯林斯各有12分，杭特11分，可惜他們全場命中率僅3成88，遠遠不如塞爾提克的4成77。