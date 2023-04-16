52歲香港性感女神鍾麗緹，即使出道多年還是三個孩子的媽，依舊保持前凸後翹的好身材，2016年「梅開三度」嫁給小12歲大陸男星張倫碩的她，經常在社群放閃看起來相當恩愛，但鍾麗緹昨（15）日直播賣麻辣小龍蝦時竟邊吃邊哭，讓一旁助理相當尷尬，也引起網友熱議，更被懷疑是婚姻亮紅燈，對此，老公張倫碩回應了。

鍾麗緹昨（15）日在社群平台賣麻辣小龍蝦，吸引6萬名粉絲網友在線觀看，但鍾麗緹在直播過程中看起來鬱鬱寡歡，還邊吃小龍蝦邊哭，且當粉絲誇獎她漂亮時，她竟回「美有何用」，一旁的助理見狀也立刻跳出來解釋，鍾麗緹是因為小龍蝦太辣才落淚，但仍引起網友熱議，也讓「鍾麗緹直播哭了」關鍵字登上微博熱搜。

鍾麗緹直播時邊吃麻辣小龍蝦邊落淚。（圖／擷取自微博）

對此，張倫碩開直播回應，自己不知道老婆為什麼哭，並強調兩人的婚姻沒有問題，接著他與老婆連線直播，而鍾麗緹也在直播中解釋，當時情緒狀態不是很好，因為覺得自己很努力直播帶貨，但業績卻不理想讓她覺得有些難過委屈，最後，她再度澄清與老公的婚姻狀況沒有出問題，呼籲大家不要給老公太大壓力，兩人在一起的這八年過得很好。

事實上，張倫碩與鍾麗緹從交往到結婚，因為女方名氣及收入遠高於他，因此不被外界看好， 過去還曾傳出張倫碩因為老婆買了一條50萬的裙子而威脅要離婚，當時張倫碩也罕見動怒直言「他們真的不怕犯法嗎？」並向造謠者提告；然而，他與鍾麗緹結婚多年來，不僅把鍾麗緹寵成像公主，對她3個女兒都視如己出，鍾麗緹還因此讓三名女兒全部改姓張，和張倫碩同姓。