大陸女星邱意濃於2018年時因扮演《倩女幽魂情：陷夜聊齋》女主角聶小倩，躍升新一代「晶女郎」，但先前出演王晶執導的新版《倚天屠龍記》中的周芷若一角，卻被網友痛批「整容臉」，更稱她為「最醜周芷若」，紛紛要求王晶換掉秋意濃。不過，深受王晶喜愛的她似乎未受影響，更於近日曬出與王晶的影片，但兩人同框片又再度掀起熱議。

向來喜歡在社群分享生活的邱意濃，近日在抖音曬出一段與老闆王晶「賣萌」影片，從曝光中影像來看，邱意濃使用美顏濾鏡，將自己的五官調整為水汪汪的大眼與櫻桃小嘴，整張臉宛如洋娃娃般精緻，同時在畫面中能見到她穿著細肩貼身背心，使超兇身材全部現形，而王晶似乎也套上該款濾鏡，不過效果相當嚇人，五官嚴重變形，讓人認不出。

而影片曝光後，網友們紛紛回應道：「這是金正恩？」、「這個是王晶？」、「這個濾鏡太強了吧！整個人都變了」、「王晶？？？」、「美顏開的王晶都變了」、「實在看不下去」、「這是王晶啊美顏變形我都沒認出來」、「前特效忽閃忽閃的，字母都變形了」，顯然嚇壞不少網友。

事實上，67歲導演王晶過去在香港電影黃金年代，製作出不少經典電影，包括《賭神》系列、《鹿鼎記》、《整人專家》等等，至今在電視上仍能看到，堪稱經典中的經典；而這當中也捧紅不少「晶女郎」最為人津津樂道莫過於邱淑貞。