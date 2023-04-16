春雨周三報到，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新歐洲模式模擬，春雨將在周三（19日）來襲，是入春以來最強，周三、四（19、20日）西半部要留意較大雨勢，屆時中南部也會明顯降雨。近日天氣方面，今天到周二各地多雲到晴，僅東部有短暫雨，全台白天高溫28至31度。

春雨周三、周四影響台灣。(翻攝自「觀氣象看天氣」FB)

氣象局表示，今天（16日）東北季風減弱，各地多雲到晴，僅花東地區及恆春半島為有局部短暫雨；氣溫部分，北部及東北部清晨仍涼，嘉義以北及宜蘭、花蓮低溫約17至21度，南部23、24度，白天起氣溫回升，西半部高溫約31度，南部近山區可達32度以上，東半部高溫約28、29度。

氣象局表示，周一、二（17、18日）環境轉乾，各地為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，周二午後各地山區亦有零星短暫陣雨；周一、二清晨中部以北及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

「觀氣象看天氣」臉書表示，歐洲中期天氣預報中心最新預測，入春以來最強一波春雨周三（19日）來襲，周三、周四（19、20日）西半部由北到南都要留意較大雨勢，中南部也會有明顯雨勢。

氣象局也指出，周三北部海面有鋒面接近，台灣周圍環境有較強的西南風，天氣轉不穩定，周三西半部有局部短暫陣雨或雷雨，周四中部以北、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫陣雨或雷雨。