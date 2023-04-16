2024戰局備受各界關注，根據台灣民意基金會昨（15）日所公布的最新民調顯示，相較於3月，國民黨的支持度上升了8個百分點，來到25.9%，與民進黨的28.6%相差不遠。對此，國民黨前台北市議員羅智強認為，會有這樣的結果，與前總統馬英九訪問大陸有關，他並透露，近期注意到民眾對國民黨的態度有轉變。

羅智強昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，他在大安區幾乎每天都有跑街頭演講等行程，時常會遇到民眾訴說想法。他提到，不同於半個月前走到哪都被罵翻的狀況，近日民眾罵聲除有減少，口氣也和緩許多，會希望國民黨要多爭氣。

羅智強研判，國民黨的支持度上升了8個百分點，與馬英九訪問大陸有關，因為馬此行不但成了重要議題，並提供了一個正面話題，民眾發現，國民黨有一個不那麼負面的話題可以聊了，而正面話題講久之後，大家也會意識到，國民黨並沒有想像中的那麼糟糕。