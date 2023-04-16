台灣手搖飲店選擇多，一名男網友表示，發現不論是家附近或其他縣市的50嵐經常爆滿，好奇問50嵐屹立不搖的關鍵是什麼？網友點出，品質穩定、價格相對便宜、據點多，又是民眾熟悉的老品牌，堪稱手搖飲店的霸主。

原PO前天（4月14日）於論壇《Dcard》指出，家附近的飲料店品牌眾多，但都開不久就倒閉，唯有50嵐經常人滿為患，不僅是住家附近的50嵐，到其他縣市看也是有不少消費者在等。

原PO表示，每次經過都會看到有人買冰淇淋紅茶，且一次就是5至10杯，「所以這是50嵐生意好的流量密碼嗎？50嵐屹立不搖的關鍵是什麼？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「在早期50嵐單價算高位，現在物價起飛，50嵐就變平價」、「老牌，品質穩定，他們都有SOP」、「穩定、平價且據點多」、「應該是說它開很多分店，卻沒有品質不一的問題」、「老品牌忠誠度，算手搖飲店的龍頭了」。有自稱是50嵐店員的網友表示，50嵐主要是品質穩定，茶料都有嚴格控制，茶溫配料也有一定規範，且果汁類的飲品真的是新鮮果汁，不是濃縮液。

也有人認為50嵐消費者太多，價格也沒有比較便宜，寧可到其他手搖飲店光顧，「我不會想去買耶 寧願去清心，每次都看到一堆人，價格沒多便宜。」