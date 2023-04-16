蘇寧易購在今年1月底時公告，預計2022年淨虧損為95億元至115億元。

在業績預告修正公告中，蘇寧易購表示，主要是更新家樂福中國業務的盈利預測及包括商譽在內的長期資產的減值測試，該金額與公司前次業績預告估計減值金額存在重大差異，上述資產減值等影響合計減少公司歸屬於上市公司股東的淨利潤約41.36億元。

蘇寧易購表示，2022年家樂福業務受到外部環境、消費需求放緩、社區團購低價競爭等諸多因素影響，銷售及毛利下降。同時，家樂福持續面臨了嚴重的外部輿情壓力，流動性壓力激增，供應鏈關係受阻，有效庫存快速下降，從而對銷售、利潤帶來較大的影響。

蘇寧易購指出，受限於資金狀況，難以快速解決家樂福中國流動性問題，需要從更長期的角度來調整和規劃。但公司將堅持快消品類的發展，家樂福中國依舊是蘇寧快消業務的重要部分，將修復供應鏈、關閉虧損門市、加快家樂福與電器融合、改善坪效等，來改善家樂福的經營。