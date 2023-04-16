台中一名方姓男子前年到女性友人A住處借住1晚，未料方男見A女熟睡，竟先伸手觸摸A女胸部，接著偷偷性侵A女得逞。台中地院審結，依犯乘機性交罪，處方男有期徒刑1年6月，緩刑4年。可上訴。

判決書指出，方姓男子與A女為朋友關係，2021年9月晚間方男因故借宿在A女位於台中的住處，隔日凌晨方男見A女因疲倦而處於熟睡狀態，竟起色心，先以手撫摸A女的胸部2分鐘後，再偷偷把下體放入A女下體性交1次得逞，直到A女驚醒，待方男離去後報警處理，全案才曝光。

台中地院審理時，方男坦承犯行，法官比對A女證述及A女下體驗得的男性染色體型別與方男符合等資料，認定方男的自白與事實相符，方男的確涉犯乘機性交罪。

法官指出，方男與A女為朋友關係，卻趁案發當日借住對方家中，於A女熟睡之際做出乘機性交行為，未顧及A女恐因此身心受創，實在不該；兼衡方男已與A女達成和解並獲取A女的諒解等一切情狀，依乘機性交罪，判處方男有期徒刑1年6月，緩刑4年，期間付保護管束，另須參加3場法治教育及提供60小時義務勞務。可上訴。