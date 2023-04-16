民進黨12日已正式提名黨主席賴清德為2024總統參選人，雖然國民黨態勢仍未見清晰，但國民黨台北市議員徐巧芯認為賴連英系的人都搞不定，如今的高支持度只是被各界過度高估，並解析國民黨支持者的習慣，之後只要把氣勢拉起來，選民就會自動歸隊。

徐巧芯昨（15）日在網路節目《全民平評理》表示，賴清德是自我矛盾下的產物，很多主張與正在做的事互相矛盾，如他既想台獨又說台灣已經獨立，那為何民眾領的是「中華民國身分證」，「台灣獨立建國是在哪一天？中華民國說的出來，在1911年，請問台獨呢？這是一個矛盾。」

「賴清德在很多事情的處理上，看起來好像很符合民意，但實際上卻無法解決。」徐巧芯指出，藍營在北市港湖區算有優勢，民進黨的主席、總統候選人若要讓2024極大化，不應該放任英系的人鼓動非民進黨的人出來挑戰現任立委高嘉瑜；民進黨台北市議員王世堅挑戰立委何志偉，背後也是英系的人在挺，「賴清德已經被提名，他無力解決這事，沒辦法搞定英系的人扯後腿」。

「賴清德想跟蔡英文一樣是不可能的！」徐巧芯直言，蔡自稱是中國人，與賴這位台獨金孫在本質上就天差地遠，美國人也看得很清楚，以賴目前的言論到美國面試，最多只有50分而已，「美國有沒有疑賴論？我覺得還是有。」

徐巧芯分析，國民黨的選民與同志只想跟著會贏的人走，在民調較低時這群人就會散去，所以國民黨只要提名候選人並把民調拉起來，氣勢就會往上衝，支持者也會歸隊，屆時就會發現賴清德其實很好進攻。