香港男星曾志偉日前歡慶70歲大壽，除女兒曾寶儀與兒子曾國祥都現身為父親慶生外，許多演藝圈的大咖明星也前來祝賀，其中曾演出過《新白娘子傳奇》反串許仙的60歲港星葉童也前來參加慶生宴，從香港資深媒體人汪曼玲發出的照片可見葉童雖氣色不錯，但滿頭白髮加上身形消瘦的模樣，讓粉絲有些擔心。

資深媒體人汪曼玲在昨（15）日曬出多張曾志偉生日宴的照片，當中可見已經60歲的葉童穿著黑白圓點雪紡紗上衣搭配紅色長裙，而留著一頭白色率性短髮的她，雖看上去氣色及精神不錯，但臉上可見明顯的魚尾紋，加上她身形消瘦，讓部分網友看到後直批她「老態十足，和70歲的曾志偉比起來，感覺她像個80歲的小老太太」但仍有人替她平反「只是沒染頭髮而已」、「不需要這樣說吧，人老了誰沒有白髮」對此，葉童曾樂觀表示「喜歡現在的自己，不在乎被說白髮蒼蒼」。

事實上，葉童過去上傳過一段她身穿黑白格子襯衫，搭配白色休閒褲，一頭黃色頭髮買小吃的影片，一度引發熱議「葉童瘦得過頭了」、「還是胖一點好看」、「太瘦了要注意身體」，甚至不少人都說，「差點認不出來」。

葉童過去就被說太消瘦。（圖／翻攝自微博）

原名李思思的葉童曾以《表錯七日情》與《婚姻勿語》拿下香港電影金像獎最佳女主角，1992年出演台灣《新白娘子傳奇》反串演出許仙一角，更被劇迷封為「最美許仙」，，2019年則在陸版的《新白娘子傳奇》中飾演許仙的母親，但近年來除了偶爾演出舞台劇、電視劇外，她便鮮少出現在螢光幕前。