HART FOR THREE... Knicks regain the lead!



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今年季後賽首場「下剋上」戲碼來了！東區第5種子尼克16日來到第4種子騎士主場踢館，靠著布朗生攻下全場最高27分，其中下半場貢獻21分，蘭道爾也拿19分、10籃板，尼克驚險以101比97氣走地主騎士，除摘季後賽首輪第1勝，也讓騎士主場優勢沒了。

尼克主控布朗生雖在上半場提前陷入犯規危機，讓他上半場打不到10分鐘、僅拿6分，尼克仍靠傷癒復出的蘭道爾，以及巴雷特、哈特等人火力，上半場一度領先地主騎士12分，不過騎士也靠米契爾、加蘭兩人火力，打完上半場，把比數追成45比50。

來到第3節，尼克再次打出12比3小高潮，重新擴大領先到兩位數，可是騎士末節開始反撲，打出一波9比0猛攻，打到最後2分12秒，反以93比92超前，不過哈特馬上投進三分球，布朗生也投進中距離，尼克重新取得97比93領先優勢。

比賽還剩1分05秒，米契爾兩罰俱中，雙方只剩兩分差距，接著布朗生最後35.4秒投進中距離，賈瑞特艾倫也讓籃下灌進兩分，布朗生跳投雖然沒進，進攻籃板卻被蘭道爾搶到，讓格萊姆斯最後4.3秒兩罰俱中，提前宣告騎士死刑，米契爾搶投三分也沒用了。