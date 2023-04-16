68歲「影壇第一美人」林青霞淡出演藝圈多年，偶爾現身時尚活動，都會引起騷動，近年還出版書籍成為作家，但眾多粉絲仍希望她有一天能回歸影壇。近日，有網友曬出林青霞高中時期的黑白照片，清純美麗的模樣令大家直呼：「林青霞，永遠女神！」

近日，網路流傳一張林青霞高中時期的黑白照片，可見她頂著一頭俏麗短髮，五官清秀美麗，已經可以看出是個美人胚子，穿著校服露出修長美腿，眼神雖然沒有看相鏡頭，但兩手插在口袋中，又美又颯的模樣，美翻不少網友。

林青霞拍攝電影窗外劇照。(圖/微博)

據了解，這照片是電影《窗外》的劇照，當時17歲的林青霞出演改編自瓊瑤的同名小說，該片講述一段禁忌師生戀，在1973年於香港上映，因版權問題到了2009年才在台灣商業映演，這也是林青霞第一部處女作，不少網友表示：「林青霞，永遠女神」、「以前的妹才是正，純天然絕無添加物」、「真美人，完全無塑膠味」、「永遠的東方不敗」。

事實上，林青霞當年和藝人秦祥林、秦漢、林鳳嬌並稱「二秦二林」，演出逾百部電影，《滾滾紅塵》、《笑傲江湖Ⅱ之東方不敗》等片都是其經典作品。另外，她也曾發行過單曲、著作，堪稱演藝圈的全方位美女。

離開影壇後她開始執筆，轉型為作家，出品作品包括《窗裏窗外》、《雲來雲去》，《鏡前鏡後》更獲第16屆香港中文文學雙年獎評為散文組推薦獎，去年亦出品《青霞小品》。被譽為「台灣之光」的林青霞，在致詞時表示：「希望我能將這份充沛大愛的一部分透過文字傳達出去，讓這個世界變得更好。」