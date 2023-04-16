Just to sum this up…Domingo German was cheating by using sticky stuff, the umpires caught him using the sticky stuff, was only told to wash his hands, while the only person ejected here was Rocco Baldelli for wanting the umpires to enforce the rules. K. pic.twitter.com/ih5j5KJ9R2 — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) April 15, 2023

洋基先發投手赫曼（Domingo German）16日迎戰雙城大發神威，前5局讓對手「15上15下」，總計6.1局失1分，送出11張老K摘下本季首勝，在主場3.8萬球迷歡呼聲中退場。赫曼此戰使用防滑物質引起裁判長注意，多次檢查也沒事，雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）非常不滿，與裁判長爭吵遭到驅逐出場！最終洋基6比1擊退雙城。

雙城球迷也很不服氣，在網路指控赫曼「抹油」作弊，洋基總教練布恩（Aaron Boone）解釋赫曼平日會在休息區裡先塗上松香，這是合法的防滑物質，只是他今天帶到投手丘上去用。

赫曼連續解決9位打者之後，裁判長荷耶（James Hoye，擔任一壘審）在換場時進行檢查，他摸了赫曼的雙手，認定沒有違規的物質，叮囑他每局之後一定要洗手。第4局赫曼回到場上，裁判長荷耶又把他攔住檢查，他覺得赫曼的右手「黏黏的」。雙方透過翻譯溝通了幾分鐘，畢竟那是合法物質，裁判長放過赫曼，雙城總教練波德利上前抗議，反而遭到驅逐。

A career-high 11 Ks for Domingo 🔥 pic.twitter.com/F4IcBeZPfH — New York Yankees (@Yankees) April 15, 2023

既然裁判長這麼說，雙城只能吞了，洋基捕手東岡（Kyle Higashioka）、雷佐（Anthony Rizzo）轟出全壘打，又有史坦頓（Giancarlo Stanton）二壘打掃回兩分，護送赫曼摘得勝投。赫曼11次奪三振是生涯新高，沒有四壞保送。他賽後坦承有點擔心被裁判長誤會。總教練布恩引述裁判長的解釋，赫曼確實有使用防滑物質，但是沒有超過外部物質的違規門檻。