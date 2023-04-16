洋基先發投手赫曼（Domingo German）16日迎戰雙城大發神威，前5局讓對手「15上15下」，總計6.1局失1分，送出11張老K摘下本季首勝，在主場3.8萬球迷歡呼聲中退場。赫曼此戰使用防滑物質引起裁判長注意，多次檢查也沒事，雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）非常不滿，與裁判長爭吵遭到驅逐出場！最終洋基6比1擊退雙城。

雙城球迷也很不服氣，在網路指控赫曼「抹油」作弊，洋基總教練布恩（Aaron Boone）解釋赫曼平日會在休息區裡先塗上松香，這是合法的防滑物質，只是他今天帶到投手丘上去用。

赫曼連續解決9位打者之後，裁判長荷耶（James Hoye，擔任一壘審）在換場時進行檢查，他摸了赫曼的雙手，認定沒有違規的物質，叮囑他每局之後一定要洗手。第4局赫曼回到場上，裁判長荷耶又把他攔住檢查，他覺得赫曼的右手「黏黏的」。雙方透過翻譯溝通了幾分鐘，畢竟那是合法物質，裁判長放過赫曼，雙城總教練波德利上前抗議，反而遭到驅逐。

既然裁判長這麼說，雙城只能吞了，洋基捕手東岡（Kyle Higashioka）、雷佐（Anthony Rizzo）轟出全壘打，又有史坦頓（Giancarlo Stanton）二壘打掃回兩分，護送赫曼摘得勝投。赫曼11次奪三振是生涯新高，沒有四壞保送。他賽後坦承有點擔心被裁判長誤會。總教練布恩引述裁判長的解釋，赫曼確實有使用防滑物質，但是沒有超過外部物質的違規門檻。

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