厄瓜多檢察官辦公室今天表示，港口城市瓜亞基爾（Guayaquil）「濱海監獄」（Litoral Penitentiary）爆發衝突，造成至少12人喪生，是當地最新一起監獄暴動事件。

法新社報導，12日時，同一所監獄發生6名囚犯被人吊死事件，掀起一連串殘酷暴行。

13日時，3名獄警在監獄大樓外被殺；而昨天，至少3名囚犯在槍戰中受傷。

厄瓜多監獄內一再看到囚犯相互殘殺，監獄外則是犯罪集團為控制販毒地盤而火拚。

檢察官辦公室在社群媒體推特（Twitter）表示，已對瓜亞基爾「濱海監獄」12名囚犯死亡事件展開調查，要確認誰該負責。

作為境內太平洋沿岸主要港口，瓜亞基爾近年來成為厄瓜多毒品走私中心；厄瓜多地理位置介於世界兩大古柯鹼產地哥倫比亞和秘魯之間。

自2021年2月以來，厄瓜多的多所監獄記錄到8起屠殺，400多名囚犯被殺，其中大部分被肢解和燒死。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120416