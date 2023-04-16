日本首相岸田文雄昨（15）日為候選人站台時，突然遭到24歲男子木村隆二投擲銀色管狀爆裂物，日媒指出，警方後續在木村當時攜帶的背包裡發現更多疑似炸藥的氣瓶。鄰居看到新聞後則相當震驚，指出他平常是個非常安靜但認真的人，會和媽媽一起整理花園。

日本首相岸田文雄15日遭24歲男子木村隆二投擲爆裂物，警方隨後搜索木村家。

岸田文雄昨日赴和歌山縣雜賀崎漁港為眾議員補選站台時，突然遭到混入人群中的木村隆二投擲銀色管狀爆裂物，所幸隨扈及時推開岸田，並未釀成岸田受傷，現場群眾也全數安全疏散，不過這起維安意外也導致一名男警官受傷。

除了偷襲岸田的銀色管狀爆裂物、以及警方昨日在木村身上搜出的另一枚爆裂物外，日本《每日新聞》今（16）日引述調查人員報導，他們在木村當天攜帶的背包裡發現了更多據信是炸藥的氣瓶。

木村至今對調查保持緘默，僅表示等律師到場後才願意開口。

另據《產經新聞》、《讀賣新聞》等報導，鄰居看到木村隆二攻擊岸田的新聞後都大感震驚。木村隆二與家人居住在兵庫縣川西市，鄰居林和宏表示，木村一家約在15年前搬到當地，一家人見到鄰居會打招呼，他說曾看過木村隆二和母親在庭院除草，木村家的花園都被精心照料，「他們真的是普通家庭。」

報導指出，木村是家中三兄妹的老么，小學時性格開朗，講話總能逗周遭的人開懷大笑，他小學畢業時曾在作業中寫道，未來的夢想是成為一名糕點師傅或發明家，甜點的話想做巧克力，如果成為發明家，他想做「有用的機器」，例如為老人做飯和洗衣服的機器人。

一名小學、國中和木村同年級的女子透露，印象中木村小學時很聰明、很有領導力，「但到了初中，突然就不跟任何人講話了。」木村上國中後變得喜歡一個人看書，據信他有上高中，但是目前職業不詳，另一名同學受訪時驚呼：「我不敢相信他扔了炸藥。」

川西市71歲店家老闆熊岡義孝描述，木村上初中前經常和父親及友人到他的店買糖果，「我的印象是他是一個溫柔安靜的孩子。」

另一名70多歲鄰居婦人表示，曾看過木村隆二在家刷牆壁，「我覺得他是個幫忙做家事的好孩子」，她說晚上會聽到木村彈吉他及唱歌的聲音，不過案發前並未聽到木村家傳來「可疑」聲響。

另外據川西市自民黨官員透露，木村隆二曾在2018年9月出席當地的市政報告會議，是70名出席選民的其中一人，他說木村當時詢問了市議會「薪水好嗎」等問題，令人意象深刻，該名官員表示：「很少有20多歲年輕人參加，他似乎對政治有濃厚興趣。」