台8線中橫公路117.4公里關原災害搶修路段因搶修施工需要，管制114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道）路段交通，明（17日）起將增加調整為每天5時段放行。（羅亦晽攝）

台8線中橫公路117.4公里關原災害搶修路段明（17日）起增加調整為每天5時段放行，人車通行期間，現場皆有人員警戒、管制，視邊坡狀況機動放行。（羅亦晽攝）

台8線中橫公路117.4公里關原災害路段搶修迄今已約1年時間，公路總局考量施工需求，目前僅開放4個時段通行，不過明天開始將再增加1個時段放行，通行時間皆有人員在現場警戒、管制。

中橫公路117.4公里關原段去年4月受地震及持續降雨影響，邊坡大規模崩塌，大量土石壓垮明隧道及路基，以致道路中斷，經公路總局派員搶通，便採管制放行，同年10月尼莎颱風環流及東北季風共伴效應，搶修路基遭大雨沖刷流失，路段逐步搶通後，工程人員緊接著進行邊坡保護跟路基加固工程，每天僅開放4個時段供人車通行，分別為上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時及下午3時至3時10分。

公路總局太魯閣工務段指出，關原災害搶修路段因搶修施工需要，管制114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道）路段交通，明（17日）起，原本每天4時段開放通行將增加調整為每天5時段放行，分別為上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分及下午5時至5時10分，其餘時段封閉。

公路總局太魯閣工務段表示，關原災害路段目前尚屬搶修復建階段，放行期間如遇強降雨、濃霧無法監看邊坡等天候狀況不佳，或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

每次放行時段公路總局亦會安排人員在現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，請用路人依放行時段前準時到管制點待候耐心配合，小心駕駛依序通過。