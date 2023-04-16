佛光山佛陀紀念館、南華大學永續中心、台灣永續綠色科技發展協會共同主辦「第7屆永續發展與綠色科技國際研討會」，4月15日起連續兩天在佛光山佛陀紀念館的佛光樓舉辦研討會，議題從有機農業到低碳城市、永續發展目標到全球永續策略研究。

開幕致詞貴賓邀請佛陀紀念館館長如常法師、南華大學校長林聰明，以及IFOAM會長 Karen Mapusua 、菲律賓西尼格羅斯省長Eugenio Jose Lacson等4人在線上致詞。

如常法師以〈佛陀紀念館落實環保與心保推動歷程〉為題，在落實環保與心保這項，推動環境專業人員培育、建置佛教植物園區，以及推動生命教育，三好護生環境永續等等。

林聰明致詞則以南華大學為例，說明2016年成立永續中心，為落實南華大學社會責任，2017年開始辦理永續發展與綠色科技國際研討會，同年成立台灣永續綠色科技發展協會，推動社會之永續綠色科技發展。

IFOAM會長及菲律賓西尼格羅斯省長兩位分別從國際有機農業運動、農業發展與改革、綠能環境等談經濟永續發展。