張育成16日炸裂本季首支全壘打，單場雙安4打點，兩度打下超前分，幫助紅襪擊敗天使，成為官推表揚的單場最佳球員。總教練柯拉（Alex Cora）賽後記者會說：「提升信心是一大關鍵，他說過在（經典賽）感覺很自在，但在這裡遇到困難，我們也都能理解。我們提醒他是A組MVP，只要好好做自己就可以。他擊出全壘打和安打，他打擊很好，防守也很棒。」

柯拉願意體諒張育成剛回來還沒適應，「他前陣子打得很辛苦，他從經典賽回來，有好一段時間他沒和我們一起，他是個好孩子，我很為他高興。」

張育成開季連續28打數掛零，但他沒有失去鬥志，4局下他對決左投安德森（Tyler Anderson），大棒轟出左外野高牆，兩分全壘打，一下子信心全回來了。美國主播稱讚：「這就是我們在經典賽看到的傢伙，他是A組的MVP。」

8局下紅襪再度落後，1出局滿壘輪到張育成打擊，面對右投他依然勇於攻擊，這球是沉球，被他打成強勁滾地，也是他一向最擅長的左外野安打。兩位跑者回來得分，紅襪最終9比7獲勝。單場4打點追平張育成生涯最高紀錄，他在2021年效力守護者（印地安人）的時候也打過一次雙安4打點，那場同樣有兩分全壘打。張育成至今在大聯盟累積15轟、106支安打皆是台灣第一人。