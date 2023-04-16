巳故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮與內地男星竇驍交往4年，兩人將於本月18日峇里島舉行世紀婚禮，更為出席賓客安排了3天的峇里島行程，掀起外界熱烈討論。15日，有網友在當地一間六星級酒店偶遇超蓮拍攝婚紗照，兩人狀態被網友大讚：「兩個人的狀態都實在太好了，提前恭賀新婚！」

何超蓮早前傳出將於本月18日在峇里島與交往近4年的大陸男星竇驍舉行婚禮，前天（14日）超蓮與竇驍分別在香港及上海浦東機場被捕獲，相信兩人是前往婚禮場地作準備，而昨（15日）就有網友在當地六星級酒店偶遇兩人再拍婚紗照。

從曝光中的照片來看，只見準新娘何超蓮身穿白色大露背婚紗，大秀白皙香肩與玉背，相當搶鏡，該網友也十分為他們高興，寫道：「兩個人的狀態都實在太好了，提前恭賀新婚！」

小倆口被拍到穿上婚紗與西裝，被讚狀態極佳。(圖/微博)

據了解，二人婚禮選址於2018年年中開幕的Six Senses Uluwatu（烏魯瓦圖六善酒店），酒店位於峇里島南部懸崖上，可以俯瞰印度洋，海天一色，坐擁無邊際超美泳池和優雅靜謐的Villa，是舉行婚禮和度蜜月的熱門選擇。選擇該飯店辦婚禮的還有2019年的名人蕭正楠與妻子黃翠如。