美國職棒波士頓紅襪隊今（16）早以9：7逆轉擊敗洛杉磯天使隊，而台灣好手張育成也在今早繳出雙安打的成績，不僅打出本賽季第一支2分安打，更在第8局成為致勝的關鍵，他在賽後興奮直言：「我有把握住機會。」

張育成今（16）日擔任先發游擊手，排在第9棒，第4局時從對方左投手安德森（Tyler Anderson）手中敲出2分全壘打，不僅是本賽季首支安打，更一掃開季以來的低潮，成功在17個打數後揮出一支安打。

而他在第8局時趁勝追擊，把握滿壘機會，往左外野敲出安打，以2分打點幫助紅襪逆轉局勢，不僅，最終以9：7擊敗天使隊，同時在守備上也展現絕佳技巧，攻守的整體表現都很優異。

張育成在賽後接受媒體訪問時表示，很感謝球隊每天都讓他有上場的機會，雖然在開季時沒有打得很好，「但是今天我有把握住機會敲出全壘打，對此我覺得非常開心」。此外，他也成為大聯盟史上第一位在開季15打數沒有安打或打點的情況下，打出單場4分打點的選手。