PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，本周台股在高檔震盪，除了台灣與美國進入財報周，市場主要聚焦下周將登場的晶圓龍頭大廠法說，以及美股大廠包括艾司摩爾、Netflix、IBM、特斯拉等財報數據與對市場的展望，而4月最後一周更將是全球矚目的科技股超級財報周，谷歌、Meta、蘋果、微軟、亞馬遜等重量級大廠都將於當周發布財報，屆時除了左右台場供應鏈股價表現，這些大廠所釋出的展望，更是全球經濟動向的重要參考指標。

孫傳恕指出，雖然國安基金13日盤後宣布起退場，然而第一季國安基金未護盤仍強彈1731點，預期國安基金退場對籌碼面不會有太大影響，另外，央行公佈2月證券劃存款撥餘額維持3兆元大關之上，增加至3.13兆元，單月增加1131億元，且3月維持資增券減為正向表現，兩大指標顯示散戶信心回籠，偏多操作，搭配三大法人今年迄今來對台股站在買方，外資累計買超金額近2400億元，投信也持續加碼超過620億元，有利替多方攻勢加溫。

日盛上選基金研究團隊表示，美國通膨不論CPI、PPI 數據，皆符合預期持續下降，焦點將放在5/2 FOMC會議決議是否如市場預期升息一碼，並持續關注美股企業財報與台股法說會。目前美股在科技股帶領下，維持多頭格局，台股也隨著持續挑戰前高，然因台股進入第二季除權息季節，指數空間不大，目前各產業輪漲，個股各自表述，指數拉回建議可伺機布局。

日盛上選基金研究團隊指出，基本面部分台灣供應鏈仍在調整庫存，預期6月左右庫存恢復健康水位不變。半導體庫存去化亦持續進行，電子下游庫存相對較低；Open AI議題持續延燒，持續關注後續發展。台股預期2023年的企業獲利下修，1H23基本面不佳，但2H23將會好轉，指數維持緩步攻堅看法。