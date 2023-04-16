本周四（4/20）是24節氣中的穀雨，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，接下來星象將面臨三個轉變，影響整個大環境，小至個人、大至國家領袖都將迎來衝擊，第一階段是水逆，財富容易被盯上；第二階段是冥王星逆行，小人充斥；第三階段則是木星遇難，將有大災難發生。

邱彥龍指出，第一階段水逆自4月20日起至5月16日結束，大至國家、小至個人，財富將被盯上，容易發生貿易逆差、課稅、補稅等稅務、遺產問題，以及罰款、理賠、還款等錢財上的糾紛，需要多次溝通協調、理性處理，保持心平氣和的心態，正大光明行事，即可無往不利，但如果抱持坑人、偷矇、拐騙的心態則將倒大楣。

邱彥龍指出，第二個轉變則是冥王星逆行的開始，自4月28日起至10月13日結束，時間相當長，且因為冥王星走得慢，所以這段時間會有點辛苦。當冥王星由水瓶退回摩羯時，猖狂的人會轉為低調，但低調的人會轉為霸氣，須留意暗地裡小人眾多，所以像抹黑、陷害、鬥爭、恐嚇、掠奪、侵占、暴力等事件會非常多。

邱彥龍提醒，這段時間請擦亮雙眼，遠離小人、離開負能量才是最好的方法，千萬不要被他人影響情緒。同時，4月28日到10月13日這段區間，與人交往要注意渣男渣女，並且要有保護意識，小心被偷拍或自拍外流，才不會人財兩失。

另外，第三個轉變則是木星遇難，時間自5月1日起至5月6日結束，邱彥龍指出，這段期間幸運的木星突然變為不幸，千萬不要用運氣做事，否則會有大災難，建議這幾天可以閉關獨處，少爭吵、少外出、不談錢，讓自己清淨，可以減少憾事發生。

最後，邱彥龍提醒，穀雨期間巧遇冥王星刑太陽，國家領導、地區領袖、政府官員、軍警、大企業家、名人、藝人、直播主都需特別謹慎小心，注意意外與疾病死亡的危險，但有5個星座不受影響反倒運勢看漲，分別是天秤座、巨蟹座、雙魚座、摩羯座跟水瓶座。