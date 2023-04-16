宜蘭員山國中老師吳宏達，極度熱愛科學，每周六、日都會窩在學校裡，舉辦假日科學營隊，帶領同樣對物理化學有興趣的同學，一起動手做實驗，並積極準備科展等競賽活動，強調「只孩子敢亂想，我就敢支持他們做出來。」他最近被教育部選為教育人物典範。

吳宏達學習化學出身，進入宜蘭員山國中任教後，深刻體會城鄉教學資源的差距，但也發現「這裡的孩子或許無法適應傳統講述式的教學，不擅長背書，但是他們很有創發力。」

為了幫助孩子有效學習，吳宏達與妻子兩人在雪隧尚未通車前，攻讀台師大科學教育研究所，每周有兩天必須搭乘火車及轉乘捷運，車程來回6小時，歷經3年辛苦取得碩士學位，被台師大教授邱美虹教授盛讚是科教界的「神鵰俠侶」。

「我相信每一種教學法，都會對特定的學生有效。」吳宏達心心念念的是怎麼找出學生的天賦，提升孩子的學習成效，輔以有趣活潑的教學方法，讓孩子享受學習的樂趣。

在吳宏達費心發展20多年的教學法當中，「V圖教學法」早已經名聲響亮。曾經有位學生很擅長做科學實驗，卻在科展報告時，因為口才不夠敏捷，無法獲得評審的青睞。學生回來向吳宏達整整哭訴一個小時，這件事讓吳宏達領悟，「原來我們的學生會做沒有用，還需要會講。」

之後吳宏達發展出「V圖」工具，讓學生可藉由繪製V圖來相互對照實驗理論與實驗的記錄步驟，學生可以按圖有效陳述自己的實驗過程，強化科學探究與口說的邏輯。

吳宏達帶領的一組學生，使用常見的Minecraft軟體，設計出一款電玩遊戲，遊戲裡設置九道關卡，玩家必須煉出指定的化合物，例如利用鎂、鈣等原子素煉出胃藥，以及怎麼找到延展性最強的金屬等等。有了這款遊戲，孩子擺脫背誦化學原素表的惡夢，在闖關遊戲中，自然學會化學元素的特性。

「發明，是解決人類現在發生的問題；科學，則是在創造並解決未來的問題。」超愛「玩」的吳宏達，帶著超愛玩的同學到處參加科展競賽，屢屢摘金奪銀，學生的表現深獲各界肯定，累積獎狀超過上百張。