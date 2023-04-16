國泰金旗下國泰人壽建議民眾可以嘗試下列5個小撇步應對現況，一、檢視預算與支出：審視收入與固定支出(如租金、水電費)、可變動支出(如娛樂、旅行)，並取得平衡，確保有足夠的資金應對通貨膨脹。

二、減少債務與確保緊急預備金：隨著利率上升，負債會增加，因此減少高利率的債務可以減輕財務壓力，另外建議準備一筆緊急預備金，支應約3~6個月的家庭生活費用，以在市場波動或就業狀況發生變化時，能保持生活的穩定。

三、建構醫療防護網分散風險：無法預期的意外與疾病可能會給家庭帶來巨大的經濟壓力，提早做好分散風險的保障規劃尤其重要，民眾可以依據自身人生階段補足保障缺口，購買意外傷害險、醫療險、重大疾病/傷病險、防癌險等，以重大傷病險為例，建議應準備至少200萬元的保障，才能彌補立即性龐大的治療費用（如癌症標靶藥物、罹癌基因檢測等精準醫療）、收入中斷的損失， 若有資金餘裕，還可以考慮規劃實支實付，減輕高額自費醫療項目的負擔。

四、選擇適合的財務規劃策略(積極/保守)：在當前投資市場波動較大的情況下，民眾可以在評估自身風險接受程度後，選擇適合的規劃方式，以穩健或積極型的策略來說，選擇具低波動與類全委的投資型月撥回商品，能透過專家代操降低風險，而保守型的策略，則是能選擇具壽險保障與增值回饋分享金的利率變動型商品，除滿足身故保障外，還能參與市場有機會獲得更多收益，且投保後屆滿6年也能依退休規劃，將增值回饋分享金以約定主動匯撥的方式增加可用現金流。

五、提早準備退休計畫：根據「國泰人壽人生風險趨勢調查報告」，35-49 歲族群，是財務規劃壓力最大的，其必須考量平均分配收入至「生活所需費用」、「緊急預備金」與「退休金」；50-64 歲的族群，因為屆齡退休則是考量退休金的準備是否足夠支應未來生活，如果想要維持一定的生活品質，在退休時民眾需要存到多少資金呢？建議可以使用由中華民國退休基金協會推出的「好命退休計算機」，製作專屬退休報告書，了解自身在社會保險、職業退休金、自行準備的儲蓄狀況後，設定目標並朝著安心、好品質的退休生活前進。