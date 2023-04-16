新北市長侯友宜談到國民黨徵召總統人選時，拿跑馬拉松來做比喻，表示團隊一起跑會跑得更遠、更好。（張志康攝）

新北市長侯友宜16日上午出席新北市鐵道馬拉松接力賽，受訪時侯友宜談到國民黨總統人選預期將在鴻海創辦人郭台銘與他兩人中選擇；侯友宜表示，就如同今日舉辦的鐵道馬一樣，團隊一起跑，會跑得更久、更遠、更好，大家一起加油。

新北市長侯友宜（中）出席新北市鐵道馬拉松接力賽活動，偕同台北市副市長林奕華（右起）、桃園市長張善政及基隆市副市長邱佩琳一同與參賽選手合影。（鄭任南攝）

侯友宜上午出席新北市鐵道馬拉松接力賽，並且與桃園市長張善政、台北市副市長林奕樺、基隆市副市長邱佩琳共同主持起跑儀式。在會前聯訪時，有媒體問到，國民黨祕書長黃健庭日前表示國民黨會從侯友宜與郭台銘兩位「最有實力」的人選當中徵召，問侯的看法。

侯友宜說，有時候個人跟團隊是這樣看，就像鐵道馬拉松一樣，一個人跑，也許跑的快一點，但是團隊一起跑，會跑得更久、更遠、跑的更好，所以我們大家一起加油。

黃健庭日前受訪時表示，目前國民黨總統民調還沒有開始做，結論會用最公正的方式挑出最強的候選人打贏選戰。至於人選方面，黃健庭說：「現在黨內最有實力的就是郭董跟侯市長。」

另外，原本新北市議員劉哲彰有意投入大新店區立委初選，15日晚間卻在臉書貼出他與侯友宜的合照，並宣布退選。侯友宜表示，劉哲彰成全團隊，他非常敬佩，祝福他未來有更遠大前程。

侯友宜表示，劉哲彰原本有意與現任立法委員羅明才競爭立委初選，但因為家庭因素，以及團隊的整體合作，願意犧牲、成全團隊，共同團結面對這場選舉。對此他個人非常敬佩。

侯友宜也盛讚劉哲彰在新店做得非常好，也得到很好的口碑，他祝福劉哲彰未來有更遠大的前程。