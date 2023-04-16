隨著毛小孩的增加，高雄市政府重視寵物活動空間。（動保處提供／林瑞益高雄傳真）

打造友善動物城市，高雄市政府於4月11日市政會議通過動物保護協調會報設置要點。農業局長張清榮表示，動物保護協調會報的職責包括貫徹動物保護政策，整合動物保護工作的推動執行，並強化各相關局處的橫向聯繫。

該會報將著重於實現友善動物城市的目標，提升動物福利，同時也加強對動物保護法律的執行和宣傳。

農業局說，高雄市政府一直以來都十分重視動物保護，不斷推動相關政策，公私協力擴大流浪動物收容量能，提升收容品質，包含寵物認養公益櫥窗22家，民間企業家樂福、大遠百、大潤發、大丹人文等舉辦認養會23場等。以及建置高雄寵物友善地圖，強化推動寵物友善商店標章，目前有113家友善商店。

透過這次協調會報的設置，高市府的動物保護政策將更加完善，未來透過協調會報將整合強化各局處相關友善動保政策，包括廣設寵物公園、完善寵物友善大眾交通運輸、強化推動寵物友善商店標章等。