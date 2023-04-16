近來物價飆漲民眾苦不堪言，一名網友表示，以現在通貨膨脹的速度，社會新鮮人應該要領40K才夠應付生活開銷，若公司行號無法給剛畢業的大學生40K，代表該公司將來會被淘汰，他看到炸雞店開出5萬5000元月薪徵才，直呼「要做月薪40K以下沒價值的工作，不如去炸雞排」，他的想法讓一票網友不認同。

原PO昨（15）日於論壇《Dcard》指出，這10年物價大漲，在外面吃一顆蛋從10元漲到15元；麥當勞大麥克套餐99元變成140元，漲幅約40%至50%，房價更不用說了。現在還有企業無法給新鮮人40K的薪資，其實就是這10年來產業升級後，準備被淘汰、瀕臨倒閉的公司。

原PO表示，新鮮人還有好長一段工作時間，敢把未來押在夕陽產業嗎？等著未來引入廉價外籍移工或等公司倒閉嗎？若應徵的工作薪資是40K以下，「上班時間搶做有價值的事，沒價值的事情就盡量摸魚」，畢竟起薪低的公司也不會有多高的成長幅度，不用特別力求表現，年資滿1年或1年半就跳槽。

原PO說，最近看到桃園賣炸雞的店家徵工作人員，開出5萬5000元的月薪，他感嘆「要做月薪40K以下沒價值的工作，不如去炸雞排。」

貼文曝光，網友不認同他的說法，「剛畢業什麼能力都沒有的話，憑什麼要高薪？誰都一樣遇到通膨、買不起房啊！況且一堆畢業生工作態度很差」、「薪水不是看剛畢業能拿多少，看工作5年10年後能到多少，成長性才是選擇工作的重點」、「看科系學校吧！你要每個人不管哪種學校畢業，出來就可以拿4萬也不實際，不如累積自身專業，跳槽幫自己加薪，覺得公司給的已經對不起自己的專業就走人」。