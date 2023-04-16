教育部國教署以打造原民教育需求的學習空間為目標，自109年度起辦理「營造原住民族文化學習場域計畫」，每校最高補助200萬元，至今已補助30所學校。這些學校從校內課程發想並結合原民文化，進而規畫具原民風貌的學習場域，提升學生對原民文化的認識與理解。

以台東縣竹湖國小為例，該校位於長濱鄉，校園南邊為南竹湖部落，往北則是永福部落，皆屬海岸阿美族。為整合兩部落意見，學校並向部落耆老與居民詢問部落歷史及蒐集部落史料，發展出包括介紹部落環境、遷徙故事、傳統建築及歲時祭儀規定等原民教育課程。

同時，配合課程規畫內容，學校提出阿美族傳統家屋建置計畫，將校園融入文化學習場域，讓學生跳脫制式化的教室學習空間，更有利於學校發展與實施原民教育課程，加深學生對在地文化的認識，達成自我認同。

竹湖國小傳統家屋採取雇工購料施作，運用包括茅草、藤、竹子、木頭等傳統建材建造，並考究傳統家屋內部陳設，放置藤床、火炕等，透過真實情境的文化場域，進行文化學習與探索。

竹湖國小校長謝孟修表示，家屋擁有許多先人留下的寶貴智慧，是學習資源最豐富的文化場域，透過專業人士的加入，部落與學校共好，讓學生能夠採集到正確又可貴的知識。期待透過真實情境的文化場域，進行更直接的文化學習與探索。

教育部國教署表示，學校申請計畫必須從課程設計為起點，規畫出對應的文化學習場域，並藉由與部落居民、工班共同合作，討論課程的實施與學習場域的建置，進而活化部落，同時讓學生深入了解部落文化的背景與歷史脈絡。