友達以淨零綠生活為目標，透過顯示技術與綠色能源服務，從食、行、育樂等生活層面出發，打造「永續農肥」、「智慧隨行」、「循環再生」、「綠色能源」、「永續選物」五大面向，將永續行動落實日常生活。

在「永續農肥」，由友達晶材利用副產物循環再製為矽肥，來提供農作物有機養分，有效提升產量與品質，應用於水稻栽植，除取代化學肥料發揮循環經濟價值外，更有效降低生態環境的傷害。「智慧隨行」則首度展出與客戶合作之智慧自行車，運用友達所開發反射式自行車錶，具備低能耗設計，搭配軟硬體整合技術，能有長時騎乘之續航力，亦能滿足導航多工的綠色輕旅行風潮。而「循環再生」面向，友達將多元再生材料導入面板模組，展示以模組使用再生玻璃、回收膠框、再生鋼材，再生料含量獲得UL2809認證，讓消費者所使用的顯示產品更具環保意涵。

「綠色能源」方面，隨著疫後戶外休閒活動活絡，友達於現場模擬太陽能模組可有效貼合車頂弧度，展現SunCurva太陽能模組具輕量、耐候及可撓曲設計，讓戶外愛好者在從事登山、露營等活動時，同時享受善用自然能源的意趣。另外在「永續選物」中，友達打造永續選物店，展示社企及社創商品，結合創利空間所開發的智慧零售系統，整合多元產品資訊，除減少文宣所產生的碳排與廢棄物外，亦更吸睛有助商品的販售，讓無人商店亦能扮演公益行動的推手。

子公司友達宇沛所開發的「智能樓宇管理平台」，藉由蒐集周圍環境及電力、照明、空調等系統數據，達到即時綜效監控，助力實現零碳建築。以及友達數位「SmartGrid能源管理平台」，能即時監測高耗能機台運作，並分析用電與耗能情境，作為設備最佳運轉調校以及ISO 50001基線管理依據，減少電力所產生的碳排。另外，在生產流程末端，廢水經由處理而產生的大量污泥會造成環境負擔，友達亦展現臭氧破壁溶胞技術，除能有效減少污泥體積外，未來能轉化為衍生性燃料，兼具環境效益與廢棄物資源化價值。