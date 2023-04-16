出國旅遊逐漸回復疫前常態，東南亞更成了台灣旅客在日本以外的熱門選擇之一。據觀光局統計，2023年起每月出境人數突破60萬人次，約達2019年的一半，其中有9成皆在亞太區旅遊，包括泰國、越南等地的東南亞，更成了日本以外台灣旅客熱門選擇。

泰國首季入境旅客估達6百萬人次，作為全球最受歡迎的前三大旅遊目的地之一，前往泰國旅遊的旅客，在體驗商品上的平均花費較疫前增加30％，顯示訪泰旅客願意為了尋求在地且有意義的體驗，而支付更多費用。

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪表示，Klook在泰國這個重要且關鍵的目的地市場取得優異成績，連3季業績均翻倍成長，展現出旅遊重要性及對泰國經濟帶來的重要價值。很高興能成為泰國吸引外國旅客、並推動獨特旅行的夥伴之一，將致力於推動上百萬旅客造訪。

除了攜手泰國觀光局外，Klook日前也宣布與越南大型商家夥伴太陽世界（Sun World）和珍珠樂園（VinWonders）簽訂合作協議，加速推動越南旅遊復甦。Klook表示，將透過更多數位化方案和行銷，推動台灣、南韓、新加坡和泰國等地自由行旅客前往越南探索在地美麗。

Klook指出，太陽世界擁有多個世界級景點、主題公園和纜車，包括峴港爆紅的黃金佛手橋，以及全世界最高的太陽之眼摩天巨輪。珍珠樂園則是越南頂級旅遊集團Vingroup旗下品牌，擁有位於富國島的珍珠奇幻樂園，以及芽莊、會安等大型度假勝地。