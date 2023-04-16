Omdia數位消費者營運策略首席分析師Jonathan Doran指出，服務供應商必須將眼光放遠至數據之外的領域，透過拓展相鄰的數位市場來實現多元化，並帶動電信業消費者業務的持續成長。 許多業者已經在電視和線上影片娛樂上進行了投資，但仍有其他快速成長的市場有待探索。針對每一個服務領域採用正確的市場進入策略和商業模式，對在實現市場成功和降低財務風險之間取得平衡將至關重要。

未來可為電信商提供巨大潛力的領域包括電子醫療和金融服務，一些市場領導者已經開始在這些領域進行投資。SK電訊擁有南韓最受歡迎的線上商店，包含超過3,400萬的活躍用戶，而南非Vodacom提供的VodaPay服務，每月的活躍使用者則超過110萬。

然而，所有的成長領域都將經歷來自超大規模企業的激烈競爭，特別是來自全球科技巨頭Google、亞馬遜、Meta以及蘋果。Doran觀察到，在許多領域，電信商將要接受一個現實：正面交鋒是不現實的，與這些業者建立合作夥伴關係不僅更為實際，更將有助於加強自身產品和品牌。Omdia的「數位消費者營運戰略基準」顯示，當服務供應商在某個特定服務領域積極投資（包括建立合作關係）的程度越高，其市場影響力就越大，從而使其在市場中處於更佳位置，以便獲取更大的收益。