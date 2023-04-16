台灣好手張育成16日轟出首支全壘打，單場雙安4打點，他賽後透過翻譯對美媒表示：「我非常高興球隊給予我每天出賽的機會，即使我開季沒有打得很好。但是我獲得機會，而且打出全壘打，我真的很高興。教練們告訴我說，他們不要我只想著過去，他們要我去做例行工作，找回以往的手感，把握每一個機會。」

此戰正逢大聯盟紀念黑人球員的羅賓森日，全體穿上42號球衣，波士頓媒體報導，總教練柯拉（Alex Cora）非常重視此戰，賽前勉勵球員一定要好好表現。正好碰上天使派出左投先發，張育成被排在第九棒出擊，在主場芬威球場3.6萬觀眾面前完成任務。柯拉提到張育成賽前在打擊練習時就展現強大力量，只要讓他拿出信心即可。

8局上，天使沃德（Taylor Ward）擊出強勁平飛球，如果穿出去就是安打了，但是游擊手張育成跳起來接殺成功，獲得總教練柯拉的讚賞。張育成說：「那次跳接對球隊非常重要，教練在那一球之前叫我調整一下站位，我照做了，然後那球飛向我的位置被我接住。」

Hope you're having a good weekend.

We are. pic.twitter.com/tqGUAPP2qG — Red Sox (@RedSox) April 15, 2023

張育成攻守俱佳，5局上天使厄薛拉（Gio Urshela）擊出左外野方向飛球，張育成從游擊防區一路追出去接，但是飛撲之後也沒接到，落地形成安打。這球的落點本來就是安打，紀錄上不算張育成的失誤。厄薛拉是此戰最後一位出局者，他的飛球終究也是落在張育成手套裡，張育成以敬禮手勢慶祝再見接殺。