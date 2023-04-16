女星大牙（周宜霈）從《我愛黑澀會》美眉出道，近年轉往戲劇圈發展開始接拍八點檔，而日前忙於拍攝八點檔的她在社群上透露，日前拍攝車禍擦撞戲回家後，脖子右側感到不適但起初她也不以為意，直到睡覺時翻身背痛醒到一遠檢查才知道自己不僅骨盆前後傾，還脊椎側彎。

大牙昨（15）日在臉書上發文透露，近期拍了一場戲深刻感受到自己「真的老了」，已經拍攝八點檔長達6年的她，在日前拍攝玩擦撞意外的戲後，雖回家時右側脖子有感到怪怪的，但當下她沒有想太多「因為這場戲工作人員都很保護演員」。

怎料，大牙隔天睡到一半想翻身，脖子右側卻痛到沒辦法出力「原來我在這個平凡無奇的連貫動作下就已經『跩丟（扭到）』，可能是腎上腺素讓我在拍攝當下一點感覺都沒有，而且因為我怕受傷，開拍前還特別暖身，看來…還是沒起到作用」因此她當天就去找了復健師舒緩。

然而，復健師當時竟皺著眉頭看著她，要她之後避免瞬間擠壓的動作「一般人也許沒問題，但妳這個骨盆前後傾又脊椎側彎的牽一髮就動全身，自己要注意啦！」一番話讓她聽了不禁感嘆「想當年為了節目各種表演我也是拼了命的練啊摔啊，程度都比這還嚴重，吃了止痛藥繼續上，過兩天就沒事了，距拍攝至今已經5天，我的脖子仍有些許不適，歲月真的太不饒人了」。