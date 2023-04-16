美國務卿布林肯15日訪問越南時表示，美國願幫助地區國家提高海域態勢感知能力，應對其他國家對本國漁船的脅迫行為。中國駐越南大使館發言人當日深夜發布答記者問稱，有關域外國家基於冷戰思維和維霸本質，利用一切機會在地區搬弄是非、挑撥離間不得人心，注定以失敗告終。

據微信公眾號「中國駐越南大使館」消息，中國駐越南使館發言人表示，在中國和東協有關國家的共同努力下，當前南海局勢保持穩定。中國和東協各國積極落實《南海各方行為宣言》，同意加快推進「南海行為準則」磋商，積極致力於通過雙軌思路妥善處理南海問題。地區國家的共同心願是將南海建設成為和平、友好、合作之海。

中國駐越南使館發言人強調，有關域外國家基於冷戰思維和維霸本質，利用一切機會在地區搬弄是非、挑撥離間不得人心，注定以失敗告終。

路透報導，布林肯15日首次以國務卿身分訪問越南，首先拜訪越南總理范明正，強調過去10年來，兩國關係出現了「非凡的進展」，希望再次提升雙邊關係，進一步加深彼此的經濟夥伴關係。同時，美國已確定將運交越南第3艘海軍快艇，以充實越南海岸防衛隊的軍力。