台灣基進台北市黨部暨吳欣岱服務處日前舉辦開幕活動，內政部前部長徐國勇、衛福部前部長陳時中及前立委姚文智均到場，被認為是在拖民進黨立委高嘉瑜後腿。對此，高認為這次的選舉，將會決定民進黨未來能否獲得中間、年輕選民的支持。

高嘉瑜昨（15）日在網路節目《全民平評理》表示，她是一位百貨行的女兒，沒有派系、背景之分，民進黨願意給她這樣的年輕人機會，有一個公平的制度，她才能靠著在選區內耕耘，在一個藍大於綠的選區選上議員與立委，顯示出民進黨所代表的價值。

不過談到徐國勇、陳時中等人挺吳欣岱一事，高嘉瑜也指出，雖然她在台灣主體性、台灣價值等議題上與民進黨態度一致，但在很多政策、想法上卻並非相同，她所代表的是她接觸到的民眾的想法，是代表年輕人、中間選民所發出的聲音，而這樣的人是否能被民進黨認同，是各界都在檢視的重點，也是民進黨未來能否持續獲得中間、年輕選民支持的關鍵。

高嘉瑜認為，她與國民黨台北市議員徐巧芯有某種程度的相同，只是雙方在政治理念上有所差異，此次兩人的選舉結果，都關係到政黨對於她們這樣的年輕人所抱持的態度。