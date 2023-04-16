台南一名男子因家族財產與母親起衝突，期間持手機錄影遭母親拍落，導致手機螢幕破裂，男子竟氣得控告母親家暴毀損罪，同時向母親求償92萬元賠償金。台南地院審理時，法官認為男子求償金額超出手機價值，混入對家產權益的衝突，最終判母親免刑。可上訴。

判決書指出，男子A於2022年5月19日上午與母親因財產問題起衝突，A男全程持手機錄影，當時母親見狀出手揮落A男的手機，導致A男的手機螢幕保護貼、螢幕下方及左右角破裂損壞，A男一氣之下便報警控告母親家暴毀損罪。

台南地院審理時，法官認為，雙方為母子關係，A男以家族財產問題不停逼問母親，還持手機錄影，導致母親因不耐煩而撥落手機，但A男求償的金額高達92萬，對比其損壞的手機價值落差太大，顯然為A男透過本案借題發揮，混入家產權益的爭執，再兼衡檢方替A男母親求輕量刑，及A男母親案發當時已80歲等情狀，認為依法減刑由嫌過重，故依法免刑。可上訴。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。