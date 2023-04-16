2009年3月23日正式開幕的台南遠東香格里拉隸屬於遠東集團，委託總部設於香港的香格里拉酒店集團經營管理。酒店坐落於台南火車站正後方，設有330間客房、5間餐廳及酒吧、6間宴會廳、17間會議廳、健身俱樂部、SPA及戶外泳池等設施。

台南遠東香格里拉以人為本的企業文化，打造優質職場環境，提供豐富多樣的員工福利，包含正職同仁依年資享有集團全球近百間飯店免費住宿、海內外住房餐飲優惠、年度健康檢查、生日禮券、三節禮卷、員工旅遊、員工餐等項目。

此外，集團全球化的資源優勢為同仁提供完善的在職訓練及領導職位的培訓發展，有機會申請海外轉調，是實現在跨國飯店品牌發光發熱者的絕佳舞台。18日人才招募活動現場結合職場參訪之旅，讓面試者透過參觀實際運作狀況與職場環境，更了解工作內容及公司制度。

台南遠東香格里拉表示，歡迎有志加入國際豪華飯店品牌的從業菁英、應屆畢業生或二度就業者把握機會。如欲前往面試，請攜帶個人履歷表、2吋照片、身份證正反面影本，詳情可洽 (06)702-8888轉人力資源部分機6201。