「健康生活」普遍被認知可延長預期壽命。至於哪些是健康生活的原則，美國心臟協會（AHA）曾頒布的8種健康生活行為，例如健康飲食、充足睡眠、控制血糖等，最近一篇發表於國際期刊的研究指出，若遵循這8種行為，平均可延長壽命約8.9年；其中，戒菸對於延長壽命的效果極為顯著。

美國心臟協會曾頒布的8種可改善和維持心血管健康的關鍵措施，包括健康飲食、健康體重、適度運動、戒菸、充足睡眠、降膽固醇、控制血糖、控制血壓，這8種健康行為和健康因素被稱為Life's Essential 8。其中，充足睡眠指每晚睡7~9小時；控制血壓是指血壓保持在可接受範圍內，建議收縮壓、舒張壓應分別低於120毫米汞柱、80毫米汞柱。

本月10日發表在《循環》（Circulation）期刊的一項研究，針對2005~2018年「全國健康和營養檢查調查」的23,003名20~79歲受試者進行研究，研究人員將受試者對於這8種行為遵從度進行評分，以了解這8種行為與預期壽命增加之間的關聯性。結果發現，總分最高的受試者相較於平均得分最低者可多活8.9年。此外，抽菸行為、睡眠、運動與血糖數值對預期壽命的影響最大。

1. 不抽菸者比抽煙最多的人多活7.4年。

2. 參與最多體力活動的人，比活動最少的人多活4.6年。

3. 每晚睡7~9個小時者，比睡得太多或太少的人多活5年。

4. 維持血糖水平得分較高者，比血糖維持不佳者多活近5年。

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