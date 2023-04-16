費鴻泰辦公益活動 為立委初選電話民調催票

國民黨立委費鴻泰日前在台北市全中公園舉辦「家庭寶貝相聚歡」公益園遊活動，吸引附近數百名里民捧場，現場提供寵物健檢、兒童牙齒檢查，還讓民眾體驗最近火熱的ChatGpt聊天機器人。費鴻泰呼籲，今起連續3天電話民調，國民黨松山、信義區立委黨內初選，唯一支持費鴻泰。

家庭寶貝相聚歡邀請獸醫師公會免費提供毛小孩健檢、疫苗注射等服務，現場出現一隻後腿不良於行，拖著狗輪椅的小黑狗「林黑馬」。飼主林小姐表示，林黑馬是她在4年多前在登山時發現，當時牠才8個月左右，全身受重傷無法站立被棄養在野外，每天都要做復健、照顧二餐及大小便，現在已經5歲多，可以靠著輪椅自行活動。

國民黨立委費鴻泰日前在台北市全中公園舉辦「家庭寶貝相聚歡」公益園遊活動。（費鴻泰辦公室提供）

小黑狗「林黑馬」。（費鴻泰辦公室提供）

也有養狗的費鴻泰向林小姐的愛心表達敬意，也對林黑馬堅強的生命力感動不已，從正向看生命韌性。

費鴻泰辦公室表示，台北市牙醫師公會則在活動提供兒童口腔健檢，檢查完的小朋友還可在攤位打彈珠、釣小鴨。許多帶孩子來的爸爸媽媽，也趁孩子玩遊戲時，在雞蛋糕和紅豆餅攤位前排隊，為孩子補充能量。

費鴻泰辦公室指出，活動現場也提供由科技新創團隊製作的ChatGpt聊天機器人，讓民眾輕鬆體驗近期火熱AI科技。現場還有免費狗狗食譜，給毛爸毛媽參考狗食DIY的樂趣。

費鴻泰感謝合辦單位，有廣居里長楊玉堂、國業里長林銘賢、松友里長張海秋、安康里長萬宇恆，以及台北市牙醫師公會、弘丞牙醫診所負責人葛建埔、台北市獸醫師公會理事長楊孝柏、永慶房屋、金吉利寵物（饒河店）等。