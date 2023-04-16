柯志憲說，他只是想利用這件事情，以潭墘國小廢校這件事情作為出發點，來凸顯政府對於偏鄉教育的不重視。(柯志憲提供／吳建輝彰化傳真)

反廢校聯盟不滿，17日上午8點將至縣府抗議，將舉白布條更揚言丟雞蛋，誓死捍衛偏鄉受教權。(柯志憲提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣大城鄉潭墘國小反廢校鬧得沸沸揚揚，反廢校聯盟要求縣府不廢校改設分校，不過縣府確定不設分校，要支應500萬成立遊學學校，引發反廢校聯盟不滿，17日上午8點將至縣府抗議，舉白布條更揚言丟雞蛋，誓死捍衛偏鄉受教權。

建校64年的彰化縣大城鄉潭墘國小，受少子化影響，彰化縣政府公告自今年8月1日停招，轉型為遊學中心，引方當地民眾不滿，有學生發出「請您救救我的學校」公開信向總統蔡英文求援，當地村長柯志憲更組反對潭墘國小廢校聯盟，要與縣府抗爭到底。

擔任反對潭墘國小廢校聯盟會長的潭墘村長柯志憲表示，日前要求縣府作出改設分校的善意回應，但最終是破局了，因此17日將號召當地村民至縣府抗議，遊覽車訂金都已經付完，早上8點預計2台遊覽車在潭墘國小前集合，帶這保衛校園的決心，一路往縣府前進。

柯志憲說，從2月開始他帶頭抗爭至今，受到許多單位的打壓與關切，不過大家都誤會他，他只是想利用這件事情，以潭墘國小廢校這件事情作為出發點，來凸顯政府對於偏鄉教育的不重視，他們不懂每一間偏鄉小學對於當地村民是多麼重要。

柯志憲強調，加上潭墘國小，過去4年大城鄉已經停招3所小學，過去被廢校的國小你們去看看，當地民眾的反應為何，有人真的在乎偏鄉的權益嗎，他認為廢校政策是壓垮弱勢族群的最後一根稻草，廢校革命已經開始了。

對此縣府教育處回應表示，潭墘國小學生人數低於40人，113學年度和114學年度都僅有2名新生，多數家長已簽署同意書要將子女轉到大城國小，強調潭墘國小非廢校，只是轉型成遊學學校，將挹注經費拓展設備，還有5至6名組員駐校，強調潭墘精神仍存在，不會因此而消失。