靜宜大學林姓女大生清明連假離奇失蹤，家人一度以為遭人蛇集團拐騙到緬甸，國際反詐騙組織在緬北的詐騙園區找到她，沒想到林女不願意回台，還說「男友不走我也不走」，事後警方也證實是林女是自願出國，未受人蛇集團拐騙，對此不少同校的學生表示，因林女的關係，靜宜大學的校譽變得很差，直呼「別回來丟臉。」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，自從發生林姓女大生到緬甸事件後，就一直被親友虧「緬甸遊學團」，身為同校生真的感到羞愧，「拜託林同學不要回來丟臉，不要浪費國家資源救瞎妹好嗎？」

貼文引發不少靜宜大學生留言，「全校的師生都因為她校譽變差」、「不要回來就不要回來，其實沒人在乎」、「沒救了，靜宜大學名聲臭光光」、「真的因為她的個人行為搞到生活很困擾，出去都被講『靜宜的怎樣怎樣』，Dcard也是有人在戰學校，還扯到靜宜錄取分數，真的很生氣」、「超級老鼠屎，別回來了」、「就讓她自生自滅吧」。

留言中也有人說，學校期中考試快到，希望林女回台參加考試並喊話，「放過自己，放過學校，這周再不回來考期中考，真的會被當掉」。