高雄內門溝坪山地火警燒3天 直升機持續取水搶救 10:302023/04/16 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄內門區溝坪山區持續起火燃燒，直升機出動取水滅火。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市內門區溝坪山區日前起火燃燒，至4月16日，消防局統計共出動消防車58車133人及義消5、軍方 155人、林務局80人，目前劃分7個分區持續防護控制火勢擴散、陸航CH-47 SD型直升機及空勤直升機執行空中滅火任務。 消防局人員表示，由於燃燒面積太大，已經燃燒了3天，燃燒面積難以估算。屏東林區管理處也有設置應變中心因應。 今（16）日滅火的區域在內門區狗屎坑。陸軍八軍團人員說，之前起火的地點距離八軍團旗山彈藥分庫及靶場只有數百公尺，軍方有設置防火巷，避免火勢延燒。 #溝坪 #燃燒 #高雄 #內門 #溝坪 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。