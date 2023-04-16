高雄市內門區溝坪山區日前起火燃燒，至4月16日，消防局統計共出動消防車58車133人及義消5、軍方 155人、林務局80人，目前劃分7個分區持續防護控制火勢擴散、陸航CH-47 SD型直升機及空勤直升機執行空中滅火任務。

消防局人員表示，由於燃燒面積太大，已經燃燒了3天，燃燒面積難以估算。屏東林區管理處也有設置應變中心因應。

今（16）日滅火的區域在內門區狗屎坑。陸軍八軍團人員說，之前起火的地點距離八軍團旗山彈藥分庫及靶場只有數百公尺，軍方有設置防火巷，避免火勢延燒。