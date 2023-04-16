圖為大陸青海冷湖天文觀測基地AIMS望遠鏡的觀測塔樓。（新華社）

陸媒16日報導指出，世界首台用於精確測量太陽磁場的中紅外觀測系統（簡稱AIMS）望遠鏡取得新進展，其核心科學儀器之一的8至10微米紅外終端成像系統已運抵大陸青海冷湖天文觀測基地，並開始與望遠鏡系統的對接和調試工作，將於近期啟動試觀測。

新華網報導，冷湖天文觀測基地位於大陸青海省海西蒙古族藏族自治州茫崖市冷湖鎮賽什騰山，平均海拔約4000公尺。目前有總投資近20億元（人民幣，約合新台幣88.83億元）的9個光學天文望遠鏡項目落戶於此。

其中，AIMS屬大陸國家自然科學基金委員會支持的重大儀器專項項目。中國科學院國家天文台懷柔太陽觀測基地總工程師王東光介紹，AIMS望遠鏡將填補國際上沒有中紅外波段太陽磁場望遠鏡的空白，揭開太陽在中紅外波段的神祕面紗。

「通過消除雜散光的光學設計和真空製冷等技術，我們解決了該波段紅外太陽觀測面臨的環境背景雜訊高、探測器性能下降等難題」，中科院國家天文台高級工程師馮志偉介紹，紅外成像終端由紅外光學、焦平面陣列探測器和真空製冷3個系統組成，包括探測器晶片在內的所有部件均為大陸國產。該終端系統主要用於8至10微米波段太陽單色成像觀測，從而研究太陽劇烈爆發過程中的物質和能量轉移機制。

「AIMS望遠鏡不僅科學目標在國際上具有創新性，在技術上也有創新性的突破。望遠系統在大陸天文觀測中首次採用離軸光學系統設計，焦面科學儀器除8至10微米的紅外單色像外，還配備了國際領先的高光譜解析度紅外成像光譜儀和偏振測量系統」，王東光介紹，AIMS望遠鏡的研製，推動了大陸紅外光譜與紅外偏振測量技術的發展。

報導指出，水汽、視寧度、晴天數以及大氣透明度都是評估天文台址的科學條件。中科院國家天文台副研究員包星明認為，賽什騰山氣候十分乾燥，測量的水汽值低，有利於在中紅外波段觀測太陽。

據介紹，AIMS望遠鏡旨在通過提供更精確的太陽磁場和中紅外成像、光譜觀測資料，研究太陽磁場活動中磁能的產生、積累、觸發和能量釋放機制，研究耀斑等劇烈爆發過程中物質和能量的轉移過程，有望取得突破性的太陽物理研究成果。