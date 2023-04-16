新北市長侯友宜（中）出席新北市鐵道馬拉松接力賽活動，偕同台北市副市長林奕華（右起）、桃園市長張善政及基隆市副市長邱佩琳一同與參賽選手合影。（鄭任南攝）

進入第8屆的新北市鐵道馬拉松，16日在貢寮區福容飯店開跑，除吸引1157隊報名參賽外，包括台北市、新北市、桃園市及基隆市等四個首都圈的市長們，也帶著市府團隊參賽。四個城市的市長們也親自擔任第五棒接力，為這次的賽事增添更多亮點。

首都圈四個城市的市長共同為新北市鐵道馬開跑加油打氣，前排右起為台北市副市長江奕樺、桃園市長張善政、新北市長侯友宜及基隆市副市長邱佩琳。（張志康攝）

首都圈四個城市的市長共同為新北市鐵道馬開跑加油打氣，右起為台北市副市長江奕樺、桃園市長張善政、新北市長侯友宜及基隆市副市長邱佩琳。（張志康攝）

新北市長侯友宜表示，這次鐵道馬很難得有四個縣市的首長們一起來共同參與，一起來展現好體力、好精神，更重要的是四個縣市一起合作，讓運動賽事四處可見。他強調，鐵道馬在新北市最美麗的貢寮，沿著山線、海線，跟著火車一起跑，過山洞、過海邊，也看到美麗的丘陵，大家一起來追火車。

桃園市長張善政表示，桃園市府非常高興能夠組隊參加夙有盛名的鐵道馬，參賽選手身上背著的鐵環，是早年鐡道行車用的通行證，現在變成鐵道馬的標記，非常有特色。希望基北北桃四市能夠共同推動運動，讓四個城市的民眾都能大大受惠。

新北市長侯友宜（左）出席新北市鐵道馬拉松接力賽活動，偕同桃園市長張善政（左）、台北市副市長林奕華及基隆市副市長邱佩琳與參賽選手一同進行熱身操。（鄭任南攝）

新北市長侯友宜（中）出席新北市鐵道馬拉松接力賽活動，偕同基隆市副市長邱佩琳（右二起）、桃園市長張善政及台北市副市長林奕華一同為比賽鳴槍起跑。（鄭任南攝）

新北市長侯友宜偕同桃園市長張善政、台北市副市長林奕華及基隆市副市長邱佩琳與參賽選手一同進行熱身操。

新北市鐵道馬拉松接力賽活動16日在新北市福隆鳴槍起跑。

台北市副市長林奕樺則說，台北市府這次也組隊參加鐵道馬，也是學習新北市如何用運動、體育來帶動觀光。四市平台已經正式運作，四個城市的共同參與，也代表四個城市團結一致、相互學習。

基隆市副市長邱佩琳指出，感謝侯友宜市長，透過這次的機會，讓基北北桃四個城市成為一個團隊，這是很難能可貴的。基隆市府抱持著「輕輕鬆鬆、全力以赴」的心情，幫基隆跑出一個好成績。

侯友宜說，四個城市在活動中合作又競爭，四個市的市長也會一起跑第五棒，帶著運動的力量，讓北北基桃更好。

新北市政府表示，今年賽事首度增設「仨人組」，與七人組路線相同，卻是由3位隊友共同組成完成參賽，每位隊友負責的公里數更長，是極度考驗體力與耐力的全新挑戰。新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，首年加入的仨人組吸引了近60隊追友的報名，成績表現亮眼，七人組隊友見狀也紛紛躍躍欲試表明想參加明年的仨人接力，向上挑戰自我以及團隊極限。

為延續追友們在賽後興奮難抑的情緒，新北市政府觀旅局特別在福隆終點舞臺安排樂團熱情開唱。作為本次賽事贊助夥伴的日本西武鐵道、GA黃金甲及New Balance，亦於攤位祭出豐富的互動活動，希望追友在賽後一同歡慶團隊完賽的榮耀，讓第八屆賽事在歡笑聲中劃下完美句點。