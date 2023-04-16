進入第8屆的新北市鐵道馬拉松，16日在貢寮區福容飯店開跑，除吸引1157隊報名參賽外，包括台北市、新北市、桃園市及基隆市等四個首都圈的市長們，也帶著市府團隊參賽。四個城市的市長們也親自擔任第五棒接力，為這次的賽事增添更多亮點。
新北市長侯友宜表示，這次鐵道馬很難得有四個縣市的首長們一起來共同參與，一起來展現好體力、好精神，更重要的是四個縣市一起合作，讓運動賽事四處可見。他強調，鐵道馬在新北市最美麗的貢寮，沿著山線、海線，跟著火車一起跑，過山洞、過海邊，也看到美麗的丘陵，大家一起來追火車。
桃園市長張善政表示，桃園市府非常高興能夠組隊參加夙有盛名的鐵道馬，參賽選手身上背著的鐵環，是早年鐡道行車用的通行證，現在變成鐵道馬的標記，非常有特色。希望基北北桃四市能夠共同推動運動，讓四個城市的民眾都能大大受惠。
台北市副市長林奕樺則說，台北市府這次也組隊參加鐵道馬，也是學習新北市如何用運動、體育來帶動觀光。四市平台已經正式運作，四個城市的共同參與，也代表四個城市團結一致、相互學習。
基隆市副市長邱佩琳指出，感謝侯友宜市長，透過這次的機會，讓基北北桃四個城市成為一個團隊，這是很難能可貴的。基隆市府抱持著「輕輕鬆鬆、全力以赴」的心情，幫基隆跑出一個好成績。
侯友宜說，四個城市在活動中合作又競爭，四個市的市長也會一起跑第五棒，帶著運動的力量，讓北北基桃更好。
新北市政府表示，今年賽事首度增設「仨人組」，與七人組路線相同，卻是由3位隊友共同組成完成參賽，每位隊友負責的公里數更長，是極度考驗體力與耐力的全新挑戰。新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，首年加入的仨人組吸引了近60隊追友的報名，成績表現亮眼，七人組隊友見狀也紛紛躍躍欲試表明想參加明年的仨人接力，向上挑戰自我以及團隊極限。
為延續追友們在賽後興奮難抑的情緒，新北市政府觀旅局特別在福隆終點舞臺安排樂團熱情開唱。作為本次賽事贊助夥伴的日本西武鐵道、GA黃金甲及New Balance，亦於攤位祭出豐富的互動活動，希望追友在賽後一同歡慶團隊完賽的榮耀，讓第八屆賽事在歡笑聲中劃下完美句點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。