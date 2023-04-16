大陸流量女王楊冪與相聲演員于謙主演由丁晟執導的懸疑喜劇《沒有一頓火鍋解決不了的事》，上映前頻頻衝上熱搜，話題度十足。豈料，近日有網友爆料自己的父親在劇組擔任司機，每天工作時長約12小時，拍攝期間其父突發腦出血，結果劇組墊付了12萬人民幣醫療費（約新台幣53萬），表示：「劇組解散了沒錢了你們家屬去告吧。」

近日，有網友發文稱自己56歲的父親在丁晟執導，楊冪、于謙、田雨等主演的新片劇組中擔任司機每天工作時長約為12個小時早晨6點出車，晚上9點收車。2月22日，在攝影棚工作期間其父突發腦出血，劇組墊付了12萬醫療費（打了借條）（約新台幣53萬），現在成了植物人仍在加護病房，工作人員卻冷血回覆：「劇組解散了，沒錢了，你們家屬去告吧。」

消息一出，網友們紛紛回應：「發聲就不解決唄」、「明明第二天把人家踢出群了，幾個月，下午粉絲還在洗不是工傷罵家屬是勒索」、「外包勞務+腦溢血，就算判定工傷，也是應該找勞務公司賠償吧（主要是腦溢血真的很難判定為工傷的）」、「合理合法走法律途徑，正義路人先祝別人平安吧」、「什麼劇組啊，不發文就不聞不問了」、「希望好好處理。」

也有網友們呼籲楊冪出面為此事發聲，更有激動的網友要求楊冪處理並火大怒嗆：「妳當沒看見？」、「看出明星人品」，不過還是有許多粉絲與網友緩頰，表示此事與演員無關：「有辨別是非的人不會怪到演員身上，發文帶主演是因為他們是這部電影的主演且熱度高網友熟悉，更有利於新聞的傳播，而且又沒專指誰啊這不男演員女演員都有，原博也帶了導演，所以對號入座破防的主演粉能別急嗎」

而本月14日，電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》官方帳號也發布聲明稱：「已在事發後第一時間和當事人家屬取得聯繫，並在持續積極溝通中將妥善解決後續相關事宜。」