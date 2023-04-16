藝人徐乃麟育有2子1女，家庭生活相當幸福，但他日前在主持的《醫師好辣》中透露，女兒曾出現掉頭髮的離奇症狀，砸了100萬看名醫都無果，有次看中醫時才知道原來是遭到詛咒罹「鬼祟脈」。

徐乃麟日前在《醫師好辣》中談論中醫話題，提到把脈時，讓他想起女兒小學時的奇怪經歷。他表示女兒當時有「圓頂禿」的現象，會莫名其妙地掉頭髮，「花了將近100萬，看遍所有名醫，驗過所有的血，都說沒問題」，後來遇到一位高人對他說：「有一個白眉道長在拔她的頭髮。」但他也只是聽一聽，沒有放在心上。

徐乃麟女兒小學時出現圓頂禿的症狀。（圖/Youtube 醫師好辣）

直到徐乃麟帶女兒去看中醫，醫師竟把脈出「鬼祟脈」，頓時讓全場來賓都驚呆，當時的中醫師還說：「這個我沒有辦法幫你，你要找一個高人去幫她解。」讓他嚇得急忙找回上次的高人。

徐乃麟透露女兒被中醫師診斷為「鬼祟脈」。（圖/Youtube 醫師好辣）

後來高人要他準備三層肉及20支柳枝，完成儀式後，就把柳枝拿到淡水河放水流。徐乃麟也透露，經過高人做法後，「我女兒頭髮從那時候就不掉，就長起來了」，讓他不禁覺得好神奇。不過，一旁的嚴立婷聽完馬上說道：「之前的100萬都白花了！」讓他又氣又笑的回應：「早遇到就好了。」

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