國內詐騙事件頻傳，近年更有不少運用科技模式的詐騙，民進黨立委高嘉瑜日前於立院就此質詢數位發展部部長唐鳳時，由於不滿唐的回答，因而怒嗆，「如果每個人都像你這麼聰明，大家都來當數發部長，大家都是唐鳳啦！」影片在《中時新聞網》YouTube頻道至今已吸引2.2萬次觀看，並有近百則留言。

高嘉瑜10日於立院交通委員會質詢時表示，關於一頁式詐騙廣告的刊登，之前曾去函詢問數發部是由誰負責，得到的回覆為主則單位是NCC，數發部只是協作，而交通部、財政部、經濟部則負責防止貨到付款的一頁式詐騙。

這番回答讓高嘉瑜怒批，「所以到底是誰負責？你把大家都拉下水，就是大家互踢皮球，沒有人要負責嘛！我現在就問，一頁式廣告詐騙，負責的人請舉手、誰負責？」唐鳳回應，「當然是我們跟NCC啊！」

之後，高嘉瑜提到，關於不肖人士利用iMessage詐騙的情形，數發部曾協助跟蘋果公司（Apple Inc.）聯絡要求改善，但最近又出現假藉汽燃費詐騙的iMessage，很多人因此受騙，讓她好奇數發部到底在幹什麼？

唐鳳對此說明，iMessage更新之後，若收到疑似詐騙訊息，會有「這大概是垃圾訊息」的提醒，但高嘉瑜指出，只是會顯示寄件人不在聯絡人列表而已，唐則回應，「對，但它會很明確地說回報垃圾訊息。」

對於唐鳳的說法，高嘉瑜憤怒回嗆，「但是民眾還是不知道，只有你知道，民眾不知道，不然怎麼會有人被詐騙呢？如果每個人都像你這麼聰明，大家都來當數發部長、大家都是唐鳳啦，就是大家都不知道不懂嘛！那你的宣傳也沒有這個效果，為什麼還會有這麼多人被騙？所以我們希望你從源頭去杜絕。」

高嘉瑜認為，無論是詐騙式廣告或詐騙iMessage，數發部明明有辦法可阻止，但卻不去做，只會要求民眾應該學聰明一點、當個聰明的網路使用者，她強調數發部每年有高達400多億元的預算，希望它們能好好負起責任。

而在高嘉瑜這段2分鐘左右的「爆氣」的過程中，唐鳳數度拿起麥克風想要解釋，但因高的炮火猛烈不間斷，最後只能又默默放下。